國立中央大學台灣經濟發展研究中心27日公布，112年6月消費者信心指數（CCI）調查結果，總指數為66.66點，較5月上升2.99點，走升相當顯著。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，6月CCI上升的主要拉力來自六項子指標之一的「未來半年投資股票時機」，此次上升幅度最多，與上個月調查結果相較上升17.3點，就統計上不僅是「特別顯著」，如此大的升幅疫情之前才看的到。

台股表現今年活跳跳，今年來上漲幅度排名全球第八、亞洲第二，大盤指數近20％的漲幅特別亮麗，即使近周來升幅趨緩，仍站在萬七之上。

CCI六項子指標中的「未來半年國內就業機會」，6月調查結果為65.45點，單月也出現上升0.35點，吳大任指出，6月為畢業季，有大量社會新鮮人進入職場，民眾對就業機會的信心仍在上升，和歷年來的調查結果相當不同，反映內需的熱絡帶給就業市場的活力。

中大台經中心指出，6月CCI調查的六項分項指標，五項指標上升，包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機，購買耐久性財貨時機是唯一一項指標下降。

吳大任分析，CCI調查的「未來半年投資股票時機」，長期平均為69點，6月的44點仍有落差，可視為剛脫離歷史低點，若疲弱的出口情勢能撐過今年第四季，預估整體好轉機會更大。