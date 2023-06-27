矽品邀中國醫藥大學齊力解構產線作業，降低職場人因工程危害風險。(矽品提供)

半導體封裝測試大廠矽品精密結合中國醫藥大學職業安全與衛生學系暨碩士班（以下簡稱職安系）應用人因課程，從人因工程的角度，深入探討與評估產線作業改善流程，為使改善成果更臻完善，從實務操作角度提出工作流程改善建議。

中國醫藥大學職安系師生進入於矽品精密四大廠區大豐廠、中山廠、中工廠、中科廠，透過作業觀察剖析作業人員使用的工具及作業內容，選定合適「關鍵指標法（Key Indicators Method KIM）」評估工具，進行人因性危害因子的確認以及風險評估，研擬更加人性化的作業方式，例如增加推車高度，減輕搬料次數、降低工作台面高度、符合人體工學的用料盒設計、減少員工入料角度等。

矽品精密以提供安全作業環境及減輕人因風險為持續努力改善的目標，參考職安系人因工程改善提案，與產線作業主管一同討論，將風險值從高負荷（≧100）下降50％至中低負荷（20~50）程度，提升四個站點共388人（近二家中小企業員工數）的作業友善程度。

矽品精密環安衛處長莊欽傑表示，對於學生表現給予極高讚譽，期從此次與中國醫實務合作課程，運用在矽品員工作業上，能夠大幅減輕人因工程中危害，幫助減少環境、設備帶來的肌肉骨骼負荷，未來階段性將人機協作納入人因工程改善的考量，以營造舒適友善的工作環境。

中國醫藥大學職安系副教授羅宜文指出，所謂百聞不如一見，藉由此次實務課程，希望學生提升認知、評估、控制及預防職場安全衛生危害及風險的專業核心能力，也使學生能體認職場之現況及需要，讓學生將所學之理論與實務相互印證，並進一步推廣應用在職場上。

人因工程（Ergonomics）是探討人類日常生活和工作中的「人」與工具、機器、設備及環境之間交互作用的關係。而配合職業安全衛生法第6條第2項規定，雇主對於預防重複性作業促發肌肉骨骼疾病，應妥為規劃及採取必要措施，矽品精密特邀中國醫藥大學職安系師生一同參與人因工程預防計畫，降低人因工程危害（未符合人體工學所導致的職業傷害），並提供改善措施。