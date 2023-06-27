華山分屍案震經社會，死者高姓女子的家屬不滿台北市政府未善盡管理華山大草原的責任，導致悲劇發生，提告請求國賠1522萬多元，台灣高等法院駁回上訴，認為無論北市府是否有管理疏失，都與凶手陳伯謙性侵殺人的犯行無因果關係，判家屬敗訴。

陳伯謙是射箭教練，在華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝。高女2018年5月31日下午到草堂飲酒聊天，翌日凌晨酒醉昏睡，陳男趁機性侵並勒斃她，將屍體藏放在草堂內塑膠箱，6月3日深夜再分屍，4日清晨運至陽明山區棄置，另將左乳、外陰部分製成標本收藏。

陳伯謙遭判處無期徒刑確定，死者家屬另提國賠訴訟，主張北市都更處、工務局路燈工管處是華山大草原主管機關，卻未審核野青眾的申請資格，開放大草原讓他們使用，且未裝夜間照明或派人巡邏，野青眾多次遭人檢舉，也未積極處理，最終導致高女遇害，遂求償喪葬費、精神撫慰金、扶養費等共1522萬8815元，但一審二審都判決駁回。