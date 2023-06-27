台灣近期Metoo事件頻傳，現在就連女星大牙（周宜霈）也站出來控訴11年前遭陳建州性騷擾的故事。大牙表示當時二人出差陳建州私下到她房間圖謀不軌，她嚴厲拒絕後，陳建州竟還賴在房裡，最後更說「那你親我嘴巴一下我就走」，種種舉動都讓當大牙嚇壞，直呼「我不只是厭惡他，同時非常非常懼怕他。」

大牙今（27）日中午在臉書發文，公開遭老大（陳建州）性騷擾的故事，大牙表示當時兩人出差到了飯店，陳建州不停逼問她房號，問出口後又直闖大牙房間說想「鬆一下」。當時剛洗完澡的大牙還穿著浴袍，只好用拖延戰術不斷想婉拒，甚至搬出黑人的老婆范范（范瑋琪）想喚醒黑人良知。

豈料，黑人厚臉皮說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」、「可是你很正啊！」種種言行讓大牙崩潰，最後見大牙實在沒有意願，陳建州才妥協的說「那你親我嘴巴一下我就走」更要大牙擠卸妝油給她帶走，這樣被撞見他出大牙房門才好有個說法。

大牙回想這段經歷，恐懼地說「他形象包裝的手法，高深到我忍不住懷疑，他到底有多少事情是真的？」事後黑人也當這件事從未發生過，正常跟大牙打招呼，不過大牙陸續有聽到其他類似的拐騙案例，但受害者不願公開甚至不想回應，大牙才跳出來發生，更感激說到「謝謝這波Me too願意站出來的人們給我勇氣，我佩服妳（你）們的不畏懼，讓大家認真看待性騷擾，我才不至摔死。」

大牙透過經紀人表示，「謝謝各界大家的關心，想說的話都在文字裡了，為自己勇敢一次是希望陽光能照進心中黑暗的角落，也希望能把我的勇敢分享給其他可能有受過傷害的人，並且繼續善良、正能量的面對每一天。」大牙的老公、羽球教練阿廖師也表示「很心疼老婆，也支持老婆」。

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