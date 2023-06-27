一名男子在路上看到一棟公寓的2樓陽台加裝鐵捲門，感到十分驚訝，好奇問「為何要在家陽台裝鐵捲門？」貼文引發2.6萬人討論，釣出內行網友表示，陽台裝鐵捲門有2大功能，包括防颱和防盜，還有人指這現象在宜蘭很常見。

原PO日前於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見一處公寓2樓陽台裝了鐵捲門，和3樓裝氣密窗形成很大的對比，他看了一頭霧水說，「在陽台裝鐵窗或氣密窗都能理解，但為什麼要在家裡裝鐵捲門？」

貼文吸引2.6萬人關注，網友笑說，「這樣不用擦玻璃呀」、「以前那裡是1樓！板塊運動上升後就變這樣了」、「裡面可能是蝙蝠俠的基地，蝙蝠車從這裡出入啦」。

也有不少內行人點出鐵捲門的功用，「防颱防盜都很好用」、「宜蘭很多這樣的房子」、「颱風天的時候，很好用啊」、「前房東有裝過，颱風天放下來，差蠻多的」、「被偷過就知道鐵捲門好用了，相對於封閉式的鐵窗，這樣更方便安全」、「颱風天，你就知道最好用的是鐵捲門，可不是膠帶」。