韓國政府表示，在近期進口小麥價格下跌，以及有助抑制通膨續漲之下，麵粉業者應該要調降售價才對。包括CJ第一製糖（CJ CheilJedang）與大韓麵粉廠（Daehan Flour Mills）等，7家知名韓國廠商皆受邀出席這場會議，且答應會認真考慮。股價方面，CJ第一製糖一度跌0.73%，大韓麵粉廠也跌0.68%。

韓國化妝品大廠愛茉莉太平洋（Amorepacific）27日宣布，已跟屈臣氏（Watson）簽訂諒解備忘錄。藉此，旗下其它品牌像是Illiyoon與Aestura可再深入全世界，並擴展自己事業版圖，因為屈臣氏在全球28個不同市場中，有超過1.6萬家門市。愛茉莉太平洋的股價，一度上漲1.2%。

權值股中，三星電子持平，SK海力士跌0.88%，電池製造業者LG Energy Solution跌0.9%，現代汽車卻逆勢上揚1.75%。韓元兌一美元在1303.8價位附近，韓元小升2.5%。