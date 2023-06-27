雲林檢警調查非法處理廢棄物犯罪組織（即土尾組織），發現何男、李男等人自去年5月起涉及非法清除、堆置營建廢棄物與有害廢棄物約6萬7280公噸，換算清除費用高達上億元，廢棄物中甚至還有墓碑，依《廢棄物清理法》向雲林地方法院聲請羈押何男、李男獲准。

雲林地檢署27日表示，雲林縣虎尾警分局接獲檢舉，轄區內遭大量堆置廢棄物，報請檢察官葉喬鈞指揮偵辦，經檢察官整合何姓男子所涉犯案件後，研判何男為反覆實施廢棄物清理法犯嫌，背後應有犯罪組織運作，因此組成專案小組擴大追查，本月20日同步拘提4人、搜索9處、傳喚9人。

經辦案人員調查，發現何男、李男、孫女等人都沒有領取廢棄物處理相關執照，均犯《廢棄物清理法》任意棄置有害事業廢棄物罪嫌、非法提供土地堆置廢棄物罪嫌、非法清除、處理廢棄物罪嫌、《刑法》詐欺罪嫌，有羈押之原因與必要，向法院聲押何男、李男獲准，另孫女經法院裁定2萬元交保。

檢察官表示，土尾組織將廢棄物傾倒在雲林縣虎尾鎮、崙背鄉、古坑鄉、斗六市的偏遠地區土地上，除了營建廢棄物與有害廢棄物，甚至還出現廢棄墓碑，經推估所傾倒廢棄物約有6萬7280公噸，換算清除費用即犯罪所得高達上億元。