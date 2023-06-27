台中市警局少年隊26日聯合彰化警方破獲改造軍工廠，當場查獲具殺傷力改造手槍成品7枝、手槍子彈55顆、霰彈槍子彈104顆、半成品改造槍管7支、半成品槍身部件16件。（台中市警方提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警局少年隊26日聯合彰化警方破獲改造軍工廠，當場查獲具殺傷力改造手槍成品7枝、手槍子彈55顆、霰彈槍子彈104顆、半成品改造槍管7支、半成品槍身部件16件。（台中市警方提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警局少年隊26日聯合彰化警方破獲改造軍工廠，當場查獲改造工具：含大型洗床1部、大型車床1部、電動砂輪機1台等證物。（台中市警方提供／馮惠宜台中傳真）

彰化54歲黃姓男子家境優渥，卻一頭栽入槍械的世界，不但閉門改造槍枝，甚至在拍賣網站以兜售「玩具槍」為名吸引內行買家「鑑賞」改造槍枝、進而販售，台中市警方日前收獲情資後，昨（26日）聯合彰化警方前往稽查，當場查獲大批改造槍炮，訊後也依法移送偵辦。

據了解，黃男世代在彰化和美一代從事製造業，雖然後來工廠收起來，但身為獨子的他繼承大批家業、家境寬裕，是人人稱羨的「人生勝利組」，但因喜好研究各式槍械結構，平時在家常獨自隱身倉庫中，利用精湛的工藝改造槍枝，作工精美且品項眾多，舉凡長、短槍枝及內部結構均頗具心得。

台中市警局少年隊接獲線報得知，黃嫌亟欲與買家當面展示個人「研究成果」以販售槍枝，26日與刑大偵三隊聯合彰化縣警察局和美分局員警前往查緝，當場查獲（扣）結構完整具殺傷力改造手槍成品7枝、手槍子彈55顆、霰彈槍子彈104顆、半成品改造槍管7支、半成品槍身部件16件、改造工具一批（含大型洗床1部、大型車床1部、電動砂輪機1台及其他鐵工用具）等證物。

查緝過程中，黃嫌家人發現黃整日埋首於倉庫中，昔日廠房竟變成兵工廠，也相當錯愕。警方訊後也依違反槍炮彈藥刀械管制條例將黃男移送彰化地檢署偵辦。

台中市警局少年隊副隊長陳素棉指出，近期政府大力打擊黑幫組織，警方能於「青春專案」前夕一舉破獲該處改造兵工廠，亦有宣示打擊不法、保護青少年的決心。