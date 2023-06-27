竹北氣爆事件衍生是否修正國賠法議題，陽明交大科法學院特聘教授林志潔對此提出看法，她建議涉及公共安全的特許事業，應設立特殊補償基金，並強化事業發生公共危險時的究責，這樣會比發生事件時國賠更為有效。

林志潔在臉書發文指出，新竹瓦斯是公營事業，是提供新竹地區消費者天然氣商品的企業經營者，如報載關於發生原因乃加壓站異常導致，則新竹瓦斯非常可能已經違反消費者保護法第7條第1項「提供商品流通進入市場，或提供服務時，應確保該商品或服務，符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性」，對消費者應負無過失責任。

此外，若新竹瓦斯無法證明其提供的天然氣商品，其相關設備符合目前科技或專業水準可合理期待的安全性，則消費者甚至可以進一步請求新竹瓦斯負擔懲罰性損害賠償的責任。

至於國賠，由於新竹瓦斯僅是公營事業、並非政府機關，因此氣爆案是否可以直接適用國賠規定恐有疑義。

關鍵是新竹瓦斯的加壓站，是否屬於法律所規定的「公共設施」可能會有爭議，而且國賠需要公務員怠於行使職務，或在執行職務、行使公權力時有故意過失，如果無法證明公務員的主觀要件存在，恐怕也很難請求國賠。

此外，我國有個根本的問題在於，組織體的責任一般只有民事，除了特別刑法兩罰的情況，並無刑事責任可言。因此，自然人可能被判過失致死，組織體治理失靈卻無須負擔過失致死之責。

林志潔說，如何透過有效的民、刑事規範制度，督促企業組織落實管理，預防管理失靈情形，她認為這才是未來修法的重點。否則，任何1個工作人員，都可能只是組織體治理失靈的代罪羔羊而已，這豈是現在期許組織體法令遵循、落實ESG應有的法制觀？

最後，不論如何求償，民事訴訟終究需要作為原告的受害人負擔舉證責任。在攸關人民健康安全的公營事業，應設立特殊的補償基金，若遇到難以證明因果關係的情況下，也能夠讓受害者有最基本的保障，這恐怕比修國賠法或要民眾去法院訴訟，更為即時和有效。