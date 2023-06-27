今年分科測驗將於7月12日、13日舉行，大考中心今天表示，除一般試場外，將另設置三類備用試場，分別讓流感、新冠肺炎確診及突發傷病考生使用。

今年分科測驗設置的三類備用試場中，第一類提供發燒、呼吸道症狀、流感或考前罹患傳染性疾病（如：水痘等）之考生使用；第二類提供新冠肺炎篩檢陽性考生使用；第三類提供因試場冷氣故障、非傳染病或無傳染病可能之突發傷病考生使用。

大考中心說，一般試場應試考生自主配戴口罩，第一、第二類備用試場應試考生則應全程配戴口罩；凡於應試時配戴口罩之考生，均須配合監試人員於查驗身分時，暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌；須全程配戴口罩之考生，查驗身分後請即戴回口罩。

大考中心說，今年分科測驗開放親友陪考，但不再製發入場識別證，進入考（分）區無須查驗身分。陪考人員與考生服務隊請避免進入第一、第二類備用試場，如需進入請配戴口罩，並注意自身防護，但建議新冠肺炎篩檢陽性者不陪考。

大考中心表示，若考生於考試前經篩檢呈現陽性，除屬併發症（中／重症）確診個案經醫師評估須住院隔離治療而無法應考外，皆可應試。然為保障整體考生應試安全並於考前進行適當試務安排，請篩檢陽性考生依考試簡章「突發傷病考生應考服務」提出申請，將安排他們於第二類備用試場應試。

篩檢陽性考生，應於7月10日、11日至大考中 心網站112分科測驗試務專區，於「突發傷病服務」點選「進入」後，依系統指示進行填報；完成填報程序並經受理後，系統將發送電子郵件通知考生，考生也可隨時登入系統查詢進度與結果。

篩檢陽性考生也可於7月12日至13日至大考中心網站分科測驗「下載專區」下載「112分科測驗突發傷病考生應考服務申請表」，填妥後逕向考生所屬考區提交；考區聯絡電話請見7月10日公告之試場分配表。

大考中心說，考試期間，不因篩檢陰性、症狀減緩或其他原因移回一般試場。確診中（重）症考生因防疫規定而無法應試者，得另從招生管道進行補救措施。