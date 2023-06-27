台北農產運銷公司昨召開第14屆董監改選，本次台北市政府與農會派共在股東會拿下14席次的董事，農委會痛批北市府要把常董席次「贏者全拿」，昨偕同青果社當選董事全數退席抗議，董事會因此流會。菜農林佳新表示，近年北農總經理養出為非作歹的常董，是農委會縱容的結果，難道不惡劣？

「沒背景你敢把北農拍賣當主力經營嗎？」林佳新指出，農委會主委陳吉仲大肆宣揚北農的改革，解決了菜金菜土的問題，但這些年不管是干預入場拍賣，或者以品質、空間有限等為由，百般刁難貨運業者進場下貨拍賣，即使讓你下貨了，沒背景就算品質再好，除非大缺菜，否則永遠拍不到所謂的上價。

林佳新說，這次陳吉仲是真的氣炸了，雖然早知道會潰敗，但至少也盡力演出都是惡劣的地方勢力顢頇干預，但這麼多地方勢力、特定團體長期拿補助，豢養出那麼多拍賣神價格的特定農民，不也是一種更惡劣的行為？

此外，北農長期幫助通路商壓榨包裝廠，變相讓農民去吸收賣不出去的結果，經過販賣數天後的蔬果，再回產地已經變成殘品喪失商品價值，北農配合通路商長期這麼做，就是負責任認真改革的做法？叫貨賣不出去就退貨，有賠償條款嗎？

林佳新指出，北農董事會改選，陳吉仲批北市府贏者全要，這是很惡劣的行為，那當初的總經理吳音寧到今天的翁震炘任期養出為非作歹的常董，不也是農委會縱容的結果？「小孩子才選擇，哪像陳吉仲協助特定人士又可以立貞節牌坊」。