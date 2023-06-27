北市府釋出249個職缺，今日上午10時起至7月3日下午5時受理網路報名，月薪最高70K。（北市就服處提供／張芷瑜台北傳真）

北市府徵才，此次共釋出249個職缺，月薪最高70K，今日上午10時起至7月3日下午5時受理網路報名，預計7月22日及23日舉辦甄試，勞動局長高寶華表示，職缺包含社工督導、社工員、心理師、研究員、關懷訪視員等，多達102個職缺薪資40K以上。

高寶華表示，本次就業甄選共49個機關參加，提供249個職缺，包括社工督導、社工員、心理師、研究員、關懷訪視員等，薪資40K以上職缺多達102個，其中研究發展考核委員會約聘企劃師更提供59K高薪，工作內容為綜合規畫1999話務服務業務及系統需求、辦理1999主題網站內容維護等業務。

高寶華說明，北市都市發展局、工務局及相關所屬機關也提供88個職缺，薪資介於30K至48K間，其中北市都市更新處聘用副工程司，起薪高達48K，工作內容為辦理「公辦都更7599專案計畫」相關業務、公辦都更案件專案列管及績效評估等業務。

就服處指出，北市所屬各幼兒園開出廚工職缺，包含大安區大安國民小學、和平實驗國民小學；信義區市立信義幼兒園；文山區明道國民小學等13個幼兒園或小學共13職缺，月薪最高35K，歡迎喜歡小孩、有烹飪專長並具證照者踴躍報名。

就服處也說，北市衛生局、社會局提供多達104個職缺，起薪均落在36K至57K間。其中，衛生局約聘執行祕書職缺，起薪高達57K，隨著每年考核晉升有機會達到70K，工作內容為社區心理衛生之政策規畫與推動、人力資源規劃與培訓、督導心理衛生行政工作之規畫及推動等。

就服處強調，就業甄選推出數位化系統，報考人在家即可使用電腦或手機完成報名，不僅節省報名成本及所用時間，也提高報考意願，報名完成後可直接下載圖檔並至會員中心查詢是否報名成功，就服處也會傳送簡訊到應考人手機。