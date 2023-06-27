國民黨總統參選人侯友宜今表示已親自邀約前國安會祕書長金溥聰進駐團隊，並將邀前總統馬英九及黨主席朱立倫擔任榮譽主委。對於是否接任榮譽主委，朱立倫今天出席幹部共識營前受訪表示，他們目前還沒討論到這部分，但接下來黨部資源會跟競選團隊完整結合，「他是最強候選人，我是總教練，會團結打這一仗。」

朱立倫說，這兩周來他都跟侯友宜保持密切聯繫，對選舉各方面都做深入討論，針對未來競選架構跟組織也都認為要廣邀各界人才。7月1日會成立競選辦公室，會找資深有經驗的人來專責文宣、組織以及後勤，也會廣邀人才加入國政顧問團，並由有經驗同志擔任召集人，讓更多人加入讓團隊更強。

至於榮譽主委部分，他自己部分還沒有跟侯友宜討論過，但他作為黨主席，也是總教練，去邀請資深前輩擔任榮譽職是應該的，無論是侯友宜或是他本身，去邀請前輩擔任榮譽職或是重要職務都是應該的。

至於金溥聰進駐團隊，朱立倫說他知道此事，金溥聰很優秀，過去在競選文宣跟空戰都有經驗，他跟侯友宜都有共識，競選辦公室跟空戰部分會請優秀有經驗同志擔任負責人，並廣邀各界人才。