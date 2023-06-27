新北幼兒園餵藥案，中正一警分局要約詢民進黨主席賴清德，對此，新北市長侯友宜表示，民進黨不斷用假訊息、政策操作的方式，造成家長跟老師間的衝突與對立，讓兩者失去彼此的互信，賴清德身為政黨的領袖，應該誠實面對真相、負起責任。
至於自己提出中生留台就業解決缺工問題的政策，遭民進黨批評是「請鬼拿藥單」，侯友宜則是反嗆，大家都知道，國內產業有所困境，真正請鬼拿藥單的是民進黨，所以要好好努力帶動經濟蓬勃發展，讓兩岸穩定下來。
新北幼兒園餵藥案，中正一警分局要約詢民進黨主席賴清德，對此，新北市長侯友宜表示，民進黨不斷用假訊息、政策操作的方式，造成家長跟老師間的衝突與對立，讓兩者失去彼此的互信，賴清德身為政黨的領袖，應該誠實面對真相、負起責任。
至於自己提出中生留台就業解決缺工問題的政策，遭民進黨批評是「請鬼拿藥單」，侯友宜則是反嗆，大家都知道，國內產業有所困境，真正請鬼拿藥單的是民進黨，所以要好好努力帶動經濟蓬勃發展，讓兩岸穩定下來。
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