東南亞國家詐騙園區涉人口販賣、虐待禁錮，大中華區包含台港陸都有人被騙到緬甸、柬埔寨等地，被迫做電訊詐騙的「豬仔」。事件曝光接近一年，傳出被困的港人減至兩名，但仍有逾萬大陸人無法離開，也有被困人士的家屬指出，部分也是因為大陸嚴打詐騙的政策而不敢報警求助。

大陸國務委員兼外長秦剛5月訪問緬甸時，要求當地加強執法，駐緬大使稱打擊詐騙行動一有初步成效，但據香港01引述大陸駐緬甸大使館回應，求助還是像往常一樣多。持續協助受害人的全球反詐騙組織（GASO）表示，至今每日仍收到過千宗求助。

GASO成員C小姐（化名）坦言，對比起香港、台灣、新加坡、馬來西亞等地，被販運的大陸籍人士最難救援，主要涉及大陸官方安排。她表示，當到東南亞國家園區半年或以上，都無報警或找政府部門求助的大陸籍人士，如難以證明自身清白，大陸政府會當他們在當地從事詐騙，只有自首才可以回國。

大陸官方在2021年祭出多招勸返懷疑前往東南亞國家從事詐騙的人士，包括公布有關人士相片、部份證件編號及完整地址。有關人士逾期不回國，會被註銷其戶籍、凍結銀行戶口、取消電話卡、列入失信人名單，也會影響直系三代親屬讀書、升學、參軍、考錄公職等。

至於聽從政府勸喻限時返回的人，仍需面對法律後果。四川西昌市公安局也於2021年召開「西昌市緬北回流人員警示教育大會」，安排聲稱被騙到緬甸詐騙園區的人現身說法，又押解七名鎖上手扣、涉偷渡的人士向公眾展示，並當場宣布拘捕他們。

根據一名人在緬甸的大陸受困者X先生（化名）說，自己墮入網上招聘陷阱，被迫從事網上情緣、交友詐騙，誘騙受害人投資詐騙集團開設的虛擬平台，至今被困超過一年，園內現今仍有數千名中國人。目前園區負責人沒有提出任何讓他離開的條件，但若「業績」不達標會被體罰，「每天都是煎熬，很想家」。

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