加快經濟復甦，是當下全球面臨的最緊迫挑戰之一。第十四屆夏季達沃斯論壇以「企業家精神：世界經濟驅動力」為主題，今天（27日）在天津開幕，大陸官媒新華社發表評論文章稱，今年的論壇呼喚以創新、擔當、合作為底色的企業家精神，激發企業作為創新主體的活力，為世界經濟復甦提供動力，為推動社會進步貢獻力量。

文章稱，世界經濟復甦離不開企業家的開拓創新精神。理念和技術創新始終是經濟社會發展的重要推動力，創新發展是引領世界經濟持續發展的必然選擇。當下，世界比任何時候都更需要創新的力量，尤其需要在人工智慧、大數據、區塊鏈、新能源等新領域加大投入，加速推進全球數位化進程，創造新的經濟增長點，為世界經濟發展注入持續動力。

世界經濟論壇大中華區主席陳黎明說，「企業和企業家是社會財富的創造者，也是創新的主體」。企業家精神是世界經濟增長的驅動力，與當前中國市場環境高度契合，與全球市場環境高度吻合。

文章稱，世界經濟復甦呼喚企業家彰顯更大的責任擔當。面對全球性挑戰，誰都不可能置身事外。企業家是與社會經濟運行聯繫最密切的群體之一，對經濟變化的感知敏感，助力經濟復甦的手段直接和多樣。無論是做好企業經營、推動產業革新，還是提升員工福祉、助力公益環保事業，企業家能夠以更加柔軟且多樣的方式，為推動社會發展注入新鮮活力，為穩定世界經濟貢獻不可替代的企業力量。

這種擔當精神，在全球多重挑戰交織疊加的當下尤為可貴。英國數位銀行OakNorth聯合創始人兼首席執行官里希·科斯拉說：「時代在變化，許多人把全球性挑戰當作機遇，並通過創建具有社會意識的企業來應對這些挑戰。」

文章稱，世界經濟復甦亟需各國企業家加強合作，攜手應對危機和挑戰。變亂交織的形勢下，加強合作是互利共贏的正道，也是應當全力去做的正事。世界越是動蕩分裂、競爭越是激烈殘酷，企業家越是應該放下成見、打破商業隔閡，在促進全球經濟增長、應對氣候變化、推動能源轉型等重要議題上達成共識，形成強大的企業界合力，為人類應對全球性挑戰發揮企業作用。

文章稱，今天的中國，正在以高質量發展推進中國式現代化，14億多人對美好生活的嚮往蘊藏著巨大的消費需求潛力，這也為全球企業開拓創新、開展合作提供了寬廣的平台和更多的機遇。

中國始終敞開大門，以更高質量的開放迎接全球企業家。本屆夏季達沃斯論壇為全球企業家瞭解中國經濟形勢提供了絕佳窗口，為全球企業家開拓中國市場搭建了平台，必將堅定他們深耕中國、投資中國的信心。霍尼韋爾中國總裁余鋒說：「中國深入實施創新驅動發展戰略，推動了數位經濟的蓬勃發展、新興產業的迅速壯大和高技術產品的相繼問世。這給專注於技術創新的企業提供了廣闊的機遇。」

當前世界經濟面臨多重挑戰的複雜形勢下，發揚企業家精神對於加快全球經濟復甦和促進國際合作至關重要。中國在這一進程中將繼續發揮積極作用，助力世界經濟邁向更加平等、更可持續和更有韌性的未來。