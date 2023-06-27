台灣近來「＃MeToo」風潮延燒，1名女大生指控3年前因失戀心情差，與同病相憐的同班同學吳男相約外出散心，2人當晚同住旅館，但隔天清晨女大生醒來時，發現左手被吳男拉去摸下體，女大生只好假裝翻身，事後向另名同學訴苦，由於女大生難忍3年來的內心煎熬， 鼓起勇氣提告，台北地檢署27日依乘機猥褻起訴吳男。

女大生指控，2020年她與吳男分別因分手受到情傷，相約到西門町逛街散心，2人聊天到深夜，入住西門町旅館，被害人因信任吳男，和吳男睡在同張床。

但吳男趁她睡著時，把她左手拉過去放在自己的下體，她因而驚醒，只好假裝翻身，順勢收回左手，之後她打電話給另名同學訴苦。

不過，她與吳男同窗3年，仍放不下內心痛楚，鼓起勇氣向校方吐露心聲並到地檢署提告，雖然吳男堅決否認犯行，且性平會認定不成立，但檢察官根據被害人第一時間訴苦的同學證詞，不採信吳男說法，依乘機猥褻罪起訴吳男。