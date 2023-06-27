大牙（周宜霈）27日無預警發文指控，昔遭「老闆陳先生」硬闖房間，甚至從背後環抱她；然而，早在日前爆發黃子佼等性騷事件時，大牙疑似因性騷風波槓上同為「黑澀會美眉」成員Apple（黃暐婷），直吼對方「我背後的箭傷，妳有一份」。

大牙稍早發文指控，2012年當時的老闆陳建州，先是不斷示意要進她房間「鬆一下」，還說「那我們快一點」、「妳很正」等言語騷擾，之後還以要討論事情為由進到大牙房間，怎料對方竟從身後環抱她要求發生關係，當她端出范瑋琪希望能阻止黑人，黑人卻說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓她當場傻眼。

事實上，早在演藝圈陸續爆出性騷風波時，大牙疑似為受害者之一，女星好友Apple前來關心，但兩人卻因此鬧翻，大牙事後還在臉書嗆聲：「妳知道、跟能感同身受，完全是兩件事」、「來問，我就覺得來是蹭」，並直言對方不要後面捅刀，她就阿彌陀佛了。

對此，大牙雖沒有點名是誰，但Apple在臉書反擊「這麼多年那個臭脾氣還是沒有改變！拜託長大一點」轟大牙才跟她通完電話、也在電話中講清楚，轉頭又發文罵人「妳不也知道我發生的事情嗎？我們能做什麼？」大牙隨後也直接在Apple臉書留言「如果覺得沒法做什麼，那還有什麼好問，「別來踩我線，我背後的箭傷，妳有一份」。

大牙與Apple黃暐婷在臉書上發文互嗆。（圖／擷取自大牙、Apple黃暐婷臉書）

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