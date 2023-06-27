預防登革熱，高雄市副市長林欽榮（前右）27日到岡山區工地視察。（林瑞益攝）

預防登革熱，高雄市兩位副市長林欽榮、羅達生今（27）日兵分兩路，分別到岡山區竹圍里的工地、國小與公園，以及茄萣區興達港漁夫市集視察。林欽榮呼籲，預防登革熱，請大家共同清除積水，做好自我健康檢查，共同防疫。

岡山區竹圍里是近來岡山區發展快速的地區，人口數8670人，居岡山區之冠。林欽榮上午到竹圍里視察，岡山區長陳振坤、衛生局副局長潘炤穎與環保局人員陪同。

林欽榮不僅到工地視察，他還走到工地旁的防火巷查看有無積水。工作人員對積水採樣，發現積水內有數隻孑孓。林欽榮隨後把積水倒在有陽光照射的空地上。林欽榮說，茄萣區日前有本土第一例的登革熱，高市府判斷這是從台南得到的，設定岡山以北的6個行政區為緩衝區。

林欽榮在到工地視察時，也告訴工地主任要注意工地安全，以及注意積水，要保持高度警戒。他並呼籲民眾做好自我健康檢查，只要有頭痛、發燒或皮膚紅疹等症狀，請到高雄各地的診所快篩，高雄共有521個診所。林希望大家團結防疫，從工地到公共場所，做好巡、倒、清、刷的工作。