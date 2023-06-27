外交部發言人劉永健(崔慈悌攝)

外交人員涉性騷擾事件連環爆，日前一名前外交人員在臉書指控黃姓前上司5、6年前對他性騷。外交部今天證實，6月14日已接獲當事人提出申訴，目前正展開調查。

一名前外交人員「Pang Ying Peng」日前在臉書指控，2017至2018年他派赴日內瓦一個國際NGO實習時，認識了黃姓外交官，不時收到他傳的性騷訊息和不雅照片，「即使事情已經過去5、6年，我也已經從外交部辭職在國外生活，但我心裡仍然無法放下，當年那個上司傳來讓我無言、又作噁的訊息，相關Line截圖也保存至今」。

外交部發言人劉永健今天在外交部例行記者會中回應媒體詢問表示，這個案子外交部已經在6月14日正式接獲當事人提出申訴，也依規定受理並展開調查。

他說，依據《性騷擾防治申訴及調查處理要點》的規定，案子必須在接獲申訴3日內決定是否受理，決定受理的3日內會組成專案小組，且必須在兩個月內結案，做出性騷擾是否成立的報告。如果性騷擾成立，會移交考紀會來處理。

由於該黃姓外交部之前駐加拿大，媒體詢問是否會先要求他回國？劉永健表示，目前黃姓外交官是在國內服務。