陳建州在11年前事發當天的臉書貼文。（摘自陳建州臉書）

38歲的女星周宜霈（大牙）控訴「2012年7月18號凌晨」被當時老闆陳建州（黑人）在香港飯店房間性騷，「時間點我就是記這麼清楚，因為那天真的嚇瘋了……」。其實，陳建州本人的臉書也在當天留下兩人一起在桃園機場合影、準備前往香港的紀錄！

當天陳建州的臉書貼文寫著：「一早帶大牙出發去香港Now Tv 錄我們的新節目1822…現在幾乎每個禮拜都在飛，台灣有＂上班這黨事＂和＂十點名人堂＂~香港有＂1822＂除此之外最近還有一個全新的節目在準備中，所以時間真的很難調配…」。

當時陳建州的文末還寫著：「感謝上帝大大的使用我，讓我福杯滿溢…我希望用自己的影響力，集合更多年輕的朋友、一起為這個世界努力！傳遞更多正面能量…lovelife！」結果當晚就發生令人咋舌的性騷事件，如今看來格外諷刺。

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