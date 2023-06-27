興櫃麻辣鍋業者老四川創辦人暨執行長、高市交通義警大隊長梁朝辰昨天晚間在高雄住處突然離世，享年55歲。由於他無相關病史，家屬今天已報請檢察官相驗，釐清詳細死因。

高市警方向中央社記者表示，梁朝辰昨天晚間7時多於鼓山區美術館特區住處突然無呼吸心跳，家屬發現後緊急通報救護車，但救護人員到場時確認其已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經送醫搶救仍宣告不治。

不過，因梁朝辰過去沒有相關疾病史，家屬今天上午已向警方報請檢察官會同法醫相驗，釐清詳細死因，其遺體則送往高雄市立殯儀館。目前家屬也透過管道表達不願被打擾意思。

梁朝辰為人豪邁義氣，因關心高雄交通也加入義交行列，從基層做到獲選大隊長連任，更曾被市長陳其邁頒發獎牌，其投身公益身影早已烙印在高雄各界，昨天晚間不幸消息一出也讓警界痛心不已。

根據老四川網站，梁朝辰民國92年至中國哈爾濱研習，帶回「三香三椒三料及七滋八味九雜」川味秘方，返台創業。10數年間，由一間僅有13張桌子麻辣燙店家，變身麻辣鴛鴦鍋連鎖餐飲公司。103年更登錄興櫃掛牌交易（2741.TW），年營業額上看新台幣10億元。

老四川在北、中、南共有14家門市，旗下品牌還有紅亭迴轉麻辣鍋、癮揪鍋物，更跨足電子商務，並建立供應全台門市與企業客製服務的中央工廠。（編輯：張銘坤）1120627