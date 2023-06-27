路透社報導，拜登對不斷演變的事件做出謹慎評估，試圖避免加劇與擁有核武的俄羅斯間緊張關係，同時他向烏克蘭提供西方國家堅定的支持，以擊退俄羅斯軍隊入侵。

拜登對瓦格納週末的兵變首度發言：「我們明確表示，我們沒有參與其中，我們與這件事沒有任何關係。」

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者，拜登表示西方國家沒有參與其中的訊息，已經透過各種外交管道直接傳遞給俄羅斯。他沒有提到俄羅斯的反應。

在白宮的一次活動上，拜登談到瓦格納集團朝莫斯科挺進，卻在抵達首都之前停下來的戲劇性權力鬥爭。

拜登表示，他已指示國家安全團隊「每小時」向他通報最新情況，並為一系列情況做好準備，但他沒有說明詳情。

塔斯社（Tass）今天援引俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）談話報導，俄羅斯情報部門正在調查西方間諜機構是否在這次流產的兵變中發揮作用。

一位不願透露姓名的知情人士表示，美國情報界「知道」瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）策劃的兵變「有可能發生」，在兵變前已向美國國會做出「相應」通報。

美國國務院發言人米勒（Matt Miller）告訴記者，目前尚不清楚所發生的事情最終影響是什麼，但他指出：「看到總統蒲亭的領導力受到直接挑戰，這無疑是一件新鮮事。看到普里格津直接質疑這場戰爭的理由，並指出這場戰爭本質上是基於謊言，也是一件新鮮事。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1120627