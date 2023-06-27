女星大牙今（27）稍早發文控訴10多年前遭性騷擾的慘痛經驗，並在文中公開點名「老闆陳先生」，讓外界直接聯想加害者就是陳建州（黑人），而且發生事情的時間點還在范瑋琪與陳建州新婚（2011年5月）沒多久，讓大牙相當痛心且傻眼。但陳建州似乎不是第一次被爆料，先前香港媒體就曾拍到陳建州在夜店與一名長髮夜店辣妹互動親密的畫面，當年與他共同主持香港主持節目的美女搭檔Hailey C.也透露，他身邊總有美女相伴。

根據香港媒體的報導，陳建州在2012年前往香港參加慈善籃球賽，晚間一群人便前往知名景點蘭桂坊的夜店放鬆，當時陳建州與一名長髮辣妹互相抓住對方的手，在酒精與音樂的催化下，兩人竟開始「咬耳朵」，辣妹還主動送上香吻，陳建州卻沒有拒絕，之後兩人便悄悄地躲在黑暗角落裡纏綿。

事件爆發後，當年與陳建州一同主持節目《18/22》的Hailey C也接受媒體採訪，透露陳建州在香港十分受到女學生的歡迎，錄影時有不少女來賓想與他合影，但他看起來很怕老婆，行為也很君子，兩人除了工作外私下沒出去過，因為陳建州錄完節目就會立即回台灣。

針對此事，陳建州在臉書上回應，看到新聞時自己也很傻眼，認為這個新聞十分無聊，他們明明就是在講話，卻被故意拍得像在接吻，明明是買單卻被說成是接電話、還有與辣妹有親密動作等等，認為媒體報得太誇張，還強調「請相信我不會亂把妹，因為我家已經有一個很正的妹啦！重點是我從小到大都不喝酒喔！」

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。喝酒過量，有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車！