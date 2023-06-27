上述說法出自26日（周一）公布的法庭文件，此為微軟針對動視暴雪收購案出席聯邦法庭聽證會的內容。以這項目標換算，微軟營收的年平均成長率至少達10％。

身為全球市值最高的企業之一，微軟通常不會發布太長遠的財務預測，在上季財報法說會，這家軟體巨擘只針對本季做出預估，這也使得這份法庭備忘錄格外值得關注。

由最新揭露文件顯示，納德拉提到將藉由執行以成長導向的策略達成2030年的目標，雲端業務將會是帶動成長的主要引擎。