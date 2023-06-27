台北農產運銷公司董監事改選爆發北市府派與農委會派角力爭議，曾於2017年間擔任北農總經理的吳音寧昨晚在臉書發文，她被許多朋友詢問北農董監事改選紛爭的看法，她強調當時經營北農只遵循「專業治理」四個字，無論各方政治勢力如何針鋒相對，目標是做到讓農產運銷的工作平順進行，果菜價格合理穩定。

吳音寧指出，台北農產運銷公司是一間對於台灣農產運銷非常重要的機構，主要任務是為了給產地農民合理公平的收益，同時讓大台北地區的民眾可以每天即時獲得新鮮好品質的蔬果。

她表示，北農董事會是由農委會、台北市政府、各級農會與民間股東所組成，這樣的組成陣容，在過去曾發生過許多的政治紛擾，但在她擔任總經理的任內，對於公司的經營，她只遵循四個字，「專業治理」。

無論各方的政治勢力如何針鋒相對，她只有一個目標，就是盡量維持北農的專業運作，讓農產運銷的工作平順進行，果菜價格合理穩定。

吳音寧說，現在她已經離職許久，但她仍深切地盼望無論是誰接任董事長、誰擔任總經理，都必須做到專業經營，維持菜價穩定合理，讓農民與消費者都能安心，誰能夠做到這一點，誰就是最好的北農總經理人選。