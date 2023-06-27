13歲林姓少年，貪玩寶可夢遊戲機一夜未歸，經員警找回，媽媽相當感謝員警協助。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北區一名13歲的林姓少年，疑因貪玩遊戲機台日前上學後一夜未歸，少年母親心急報警協尋，豈料林姓少年竟獨自一人在一中商圈附近的寶可夢遊戲機台前專注打怪，為巡邏經過的員警發現，並順利地通知母親找回「離家出走」的寶貝兒子。

中市警第二分局育才派出所6月21日接獲少年失蹤之通報，遂依照母親提供之特徵資料，調閱王姓少年自學校下課後之影像，並擴大調閱路口監視器，發現少年下課後一路步行往一中商圈方向前進。

因家屬通報的內容有紀錄該少年喜歡玩「寶可夢」遊戲機，員警靈機一動，至一中商圈內多處娃娃機台與遊戲機台店搜尋，終於在商圈內一家新開的遊戲機店內找到正在玩遊戲的林姓少年，員警趕緊將少年帶回派出所，並提供食物讓其充飢及通知家屬。

母親林女士接到派出所的電話十分激動，知道失蹤的兒子竟然為了打遊戲一夜未歸又氣又急，但至少人平安無事就好，讓家人終於放下心中大石，立刻驅車到派出所帶回一夜未歸的兒子，並感謝員警的熱心助人及超高效率，讓兒子不至於在外面「浪流連」（台語）。

第二分局呼籲民眾，家中若有未成年子女，平時應多關心子女的交往對象及動向，如發現有深夜未歸情形，應立即聯繫找尋，或報警協尋，以免在外遊蕩導致危險；學生在課餘期間要安排正當休閒娛樂，切勿逗留於網咖或者是有妨害青少年身心成長場所，若在路上發現有少年需要協助，可撥打110報案電話請求協助。