精強也正加速與異業夥伴展開策略聯盟，包括攜手宇瞻科技合作開發AOI光學檢測、主動式防災系統，另也與自動化大廠廣運合作開發AMR智慧物流解決方案等，欲針對邊緣運算市場，以打集體戰的策略模式，提供有效解決方案，改變過去純主機板與電腦硬體系統銷售模式，跨入解決方案層級提高業務能力。

去年正式自精英電腦分割成立的精強科技，日前於首度參加的台北國際電腦展中，與母公司精英合作以「永續發展」為主軸，展示智能零售、多媒體娛樂遊戲、智能工廠自動化及電動車充電四大解決方案。其中，鎖定工業與商業物聯網應用的新品遠距熱成像感測儀也首度亮相。

精強表示，過去熱成像技術多用於航太及軍工等利基產業，隨著CMOS熱感測晶片技術近年已趨於成熟而普及，加上其具備低耗電高傳輸特性，讓CMOS遠距熱影像感應技術在疫情期間，加速跨入商業與工業場域，提供更具成本競爭力與商業規模化的熱感應解決方案。

目前已有越來越多商業和工業領域使用熱成像技術，除近兩年各大公共場合擺放的防疫用紅外熱成像機，熱成像模組還可以場域人數及溫度監控、工廠設備預防維護工作、加熱控制及家電溫控器等，在車載及醫療領域也有廣泛應用。

精強與精英推出的熱成像監控儀，能提供即時溫度感測數據，以視覺化圖像呈現在顯示器上以利追蹤，並可同步將資料上傳雲端進行資料管理，特別適合多場域與多系統的熱感應追蹤及偵測，雙方並將合作瞄準極具潛力的AIoT產業，推助精強將業務觸角拓展至更多新市場。