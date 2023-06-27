和泰車今股東會亦說明和泰聯網釋股33900仟股，引進策略性投資人參與投資和泰聯網，將由國都汽車、北都汽車、桃苗汽車、中部汽車、南都汽車、高都汽車、蘭揚汽車、東部汽車、和裕投資合計入股和泰聯網30％股權，和泰車對和泰聯網持股則由原先100％降為70％。

和泰車去年受到轉投資和泰產險防疫險衝擊，導致全年虧損193.3億元，每股虧損35.39元。不過，蘇純興指出，本業及價值鏈周邊事業於去年皆表現亮眼，主要受到防疫保單理賠的衝擊，對公司獲利造成重大損失。

蘇純興強調，和泰產險為和泰汽車重要之子公司，近年營運均呈現正向成長，此次防疫險理賠虧損為一次性事件，相關理賠及損失預估均已於去年認列，對公司僅造成短期影響，和泰集團核心業務及周邊事業發展、獲利均仍十分穩健。

同時，蘇純興說，和泰車營運資金及借款額度充裕，並無流動性風險，集團將努力衝刺，達成年度營運發展目標。

蘇純興表示，和泰車自成立以來，累積了產品規劃、行銷與顧客服務方面的深厚經驗，持續穩健成長並投入多角化經營，除汽車銷售與服務的本業外，透過和泰集團旗下的關係企業，積極擴大汽車產業周邊價值鏈，驅動公司持續創新與進步。

其中，蘇純興說明，和潤企業分期業務年度承作金額突破千億，持續穩坐汽車金融業龍頭，同時積極布局綠能新事業，成立和潤電能擴大經營版圖；和泰聯網除整合和雲行動服務iRent短租業務、和泰移動服務yoxi 附駕型共享汽車服務，並攜手長租車市場領導者和運租車一同運用集團資源，組建全方位的移動服務以外，以推出串聯出行、數據、支付、會員等資訊的服務平台為目標，打造MaaS（Mobility as a Service）服務完整生態系。

此外，蘇純興指出，和泰車體製造與和泰車體銷售強攻商用車市場，提供顧客從訂車到貨斗打造的一條龍服務，滿足車主可將新車迅速投入營運的需求；專營汽車用品的車美仕攜手日本豐田旗下用品公司TCD（TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT）全力發展車聯網業務及開發優質汽車用品，去年營收突破75億創新紀錄，未來將朝產品研製自主化，擴大聯網商機、通路、市場，積極拓展事業版圖。

至於和泰產險部分，蘇純興表示，努力提供汽車消費者一站式（One-Stop Shopping）的優質車險服務及進行數位轉型，去年保費收入突破120億，並獲得工商時報數位金融獎「數位創新獎」優質認證，儘管因防疫保單理賠造成損失，未來將審慎發展業務，以獲利導向經營各險種商品，同時加強風險管理的落實，撙節開支，提升管理效能，積極培育人才及塑造正向積極的企業文化，揮別陰霾，朝穩健經營邁進。

大陸事業方面，蘇純興指出，和泰車自1997年起投入中國豐田事業，迄今已深耕中國逾20 年，公司之中國營運總部—和通汽車，透過建立據點營運體制，整合資源並降低集團營運成本，提升集團的整體競爭力，擴大中國事業版圖。

去年大陸汽車總市場達2,686.4萬輛，年增2.1％，和泰汽車認列大陸收益8.1億元。