「大牙」周宜霈今（27日）發長文指控，2012年曾遭當時經紀公司傳奇星老闆之一的「黑人」陳建州性騷擾，陳建州進她飯店房間後，一把從背後環抱只穿浴袍的大牙，她第一時間護住胸部，黑人還對大牙說：「怎麼樣？壯吧！」接著把大牙撲在床上，還說：「好！那我們快一點！」

大牙回憶11年前的那個晚上，陳建州不顧她身上披著浴袍、只穿小褲，硬闖進大牙房間，先是說「鬆一下」的笑話，接著黑人一把從背後環抱大牙，她第一時間護住胸部，儘管死命掙扎，但就是抵不過對方人高馬大的力氣，這時黑人出聲：「怎麼樣？壯吧！」大牙冷冷回她喜歡瘦皮猴、不喜歡壯的，黑人則反說：「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！」

接著大牙從掙扎到隨著黑人倒在床上，終於找機會推開對方，拉好快散開的浴袍，大牙強調她很累了，希望黑人趕快回去房間，沒想到對方回「好！那我們快一點！」還說「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓大牙不敢相信，直呼很想吐。

11年前那個晚上，仍是大牙不時會想起的惡夢，她難過說：「如果當時可以勇敢一點公佈他的惡行，或許就不用揹著忘恩負義的臭名離開經紀公司，也不用每當聽見或看見他的名字時就背脊發涼。希望今天過後，想起這個人只剩厭惡，而不再恐懼。」

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