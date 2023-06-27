台南市張姓男子上月在外交部官方臉書粉絲專頁留言恐嚇外交部長吳釗燮，台南地檢署今起訴張男。法務部調查局表示，本案是資安工作站溯源調查發現，提醒國人若在網路上散播加害他人生命、身體、自由、名譽、財產之行為，將涉犯《刑法》恐嚇罪嫌，最高可處2年以下有期徒刑，切勿以身試法。

調查局表示，調查局日前接獲檢舉網路匿名恐嚇留言，臉書帳號「Tsung Chang」於5月10日下午6時7分及8分在外交部官方臉書粉絲專頁「外交部Ministry of Foreign AffairsROC(Taiwan)」貼文「台海如發生戰事對全球經濟衝擊將比俄烏戰爭更為嚴重!」，並留言「必需將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡，一個活口都不能留，以免禍害台灣」，調查局即指派資安工作站立案調查。

調查局查出，該臉書帳號由台南市張男使用，資安站彙整證據後報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並會同台南市及高雄市調查處搜索張男住所，並約談到案，查扣張男手機、筆電，訊後以張男涉犯《刑法》恐嚇罪嫌移送南檢偵辦，南檢今起訴。

調查局指出，近期網路匿名恐嚇事件頻傳，除利用社群平台假帳號進行恐嚇留言外，亦透過匿名電子郵件冒用他人名義寄送恐嚇信件，提醒國人於網路上散播加害他人生命、身體、自由、名譽、財產之行為，涉犯《刑法》第305條恐嚇罪嫌，最高可處2年以下有期徒刑，切勿以身試法。