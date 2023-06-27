「＃MeToo」持續延燒！38歲的女星周宜霈（大牙）當年參加陳建州（黑人）主持的《我愛黑澀會》出道，曾是「黑Girl」第一代成員及隊長，當過Channel V娛樂台的VJ以及《我愛黑澀會》助教，大牙27日具名揭發2012年曾遭當時經紀公司傳奇星老闆之一的陳建州性騷擾，在兩人一起前往香港錄製now寬頻電視《18 22》節目時，陳建州深夜直闖她飯店房間，企圖要跟她「鬆一下」，陳建州也發聲明回應了。針對陳建州聲明，大牙透過經紀人回應：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」

陳建州發聲明。(圖/陳建州經紀人提供)

律師聲明稿

本律師聲明受當事人陳建州先生委任意旨辦理。關於周宜霈女士於2023年6月27日在臉書刊登之貼文，內容全然不實，當事人將委請本律師追究法律責任，並嚴正聲明如次：

當事人絕對支持現今Metoo 風氣，鼓勵受害人勇於為自己權益發聲，呼籲男女性均應保護自己遠離不平等之性對待，是有價值且正面的意義，但絕不容許發生藉此機會惡意抹黑、虛偽之惡意栽贓行為。

2012 年7月香港錄製節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。

當事人行事坦蕩，如有行為缺失絕對願意積極面對，但若有不實指控，無端耗費社會大眾視聽及媒體資源，實為不妥。本律師將依當事人委託，依法追究相關法律責任。