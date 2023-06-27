新北市衛生局林姓女員工2020年7月間墜樓身亡，她生前曾在臉書影射遭前老闆、長照機構廖姓執行長性侵，事後林女家屬對廖男提出強制性交、恐嚇等告訴，廖男一審被依強制性交罪判處3年6月徒刑，林女家屬後續也向衛生局提出國賠，求償50萬元，新北地院近期駁回該訴，全案可上訴。

全案2021年經檢方調查後，原認為案件沒有證據認定廖男對女員工有強制性交犯行，且難以認定女員工死亡與兩人發生性行為有因果關係，予廖男不起訴處分，高檢署發回再議，檢方重啟調查後，依強制性交罪起訴廖男，一審判處廖男3年6月徒刑。

不過，林女家屬認為，林女之死與衛生局有關係，因此提出國賠，求償50萬元。

新北地院認為，衛生局約談林女時有先徵得同意，衛生局人員告知將以電話聯繫，進行心理諮詢時，林女也向對方致謝，且林女選擇輕生原因多端，錯綜複雜，綜觀案發脈絡，無法認定林女輕生是衛生局約談所致，難認有相當因果關係，因此駁回林女家屬告訴。