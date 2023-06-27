台北市政府日前宣布，台北市長蔣萬安將於7月5日進行上任後首次出訪，目的地為新加坡。而台北上海雙城論壇預計今年8月舉行，今年將在上海舉辦，突然宣布要先訪新加坡，也讓各界關注，是否是要消毒、避免被貼親中標籤。對此，蔣萬安今回應，完全沒這考量，新加坡方面幾次提出邀請，其實很早就規畫要到新加坡參訪。

蔣萬安7月5日起將出訪新加坡，進行為期四天的市政考察，蔣萬安昨天受訪時表示，此次參訪主要四個面向，包含交通建設、都市發展、環境永續、智慧城市，相關局處如都發局、交通局、環保局、資訊局等首長都是訪團成員，希望透過城市間交流參訪，彼此相互學習、促進更緊密交流。

不過，在台北上海雙城論壇舉辦前，突然宣布要前往新加坡訪問，也讓各界關注，是否是要替去雙城論壇消毒，以免上任後首個出訪國家就是中國，被貼上親中標籤。

對此，蔣萬安今天受訪時回應，完全沒這考量，其實在去年11月勝選之後，新加坡駐台辦事處就有發個恭喜函，信函中就特別有提出邀請，希望能去新加坡訪問，後來正式就任後，今年初其實跟很多駐台使節、代表處見面，來市府交換意見，當時新加坡的辦事處代表當場有提出邀請，這次又再提出正式邀請，此行程其實很早就規劃，在休會期間到新加坡參訪。