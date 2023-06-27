結石不算罕見，但一次取出5顆，其中一顆還特別大，可就很少看到了。台大特殊寵物及野生動物醫學研究室PO文，分享本年度「結石冠軍」，場面驚人。

台大特殊寵物及野生動物醫學研究室臉書分享，一隻烏龜因嚴重尿結石，被送往台大動物醫院治療，因數量又多又大，只能進行俗稱「開殼」的腹甲切開術（Plastronotomy）。

小編補充說明，取結石就像拆炸彈，不能急著把結石拿出來，因結石及膀胱內容物都具汙染性，稍有不慎，恐引起嚴重的體腔炎。

小編指出，烏龜尿結石（常見於膀胱）是門診中常見疾病，膀胱裡發現結石是很正常的事，只要定期追蹤即可，若無症狀不一定要手術移除；這點和人很像。但要是觀察到龜龜們食慾下降、便祕、排泄物減少、泄殖腔脫垂等症狀，就建議處理。

至於為什麼會有結石？一般有幾種原因，包括慢性脫水、過度加溫、長期進食高蛋白質食物、寄生蟲感染或懷孕產蛋時。結石不大時有機會用膀胱鏡、內視鏡手術，萬一體積太大，就只能做開殼手術了。

小編建議把飼養環境中易導致結石的因子降至最低，通常手術是最後選項，也有其風險，平常照顧好才是最重要的。