魏姓患者偕家屬感謝嘉義醫院泌尿科醫師林威宇（左三）及院長黃元德率領的團隊。（嘉義醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

86歲新加坡華僑魏姓富商疫情前到衛福部立嘉義醫院泌尿科醫師林威宇看診，檢出末期攝護腺癌，安排跨院手術治療，疫情期間魏男在新加坡與林醫師用網路諮詢，今年5月回台追蹤，骨盆腔淋巴結由原本7公分縮小至1.3公分，他繼續環球經商、打球。

嘉義醫院表示，魏姓患者在新加坡經商有成，因解尿困難，長期服藥仍未改善，5年前經嘉義的好友推薦去看林威宇醫師門診，檢查出攝護腺癌第4期，攝護腺指數（PSA）高達165，骨盆腔淋巴結腫大達7公分，壓迫到左側輸尿管導致左腎水腫，癌細胞也轉移至骨頭，已屬末期癌症。

林威宇安排跨院的手術，解決魏男左腎水腫的問題，並開始男性賀爾蒙阻斷治療，改善症狀與不適，由於新冠肺炎疫情全球爆發，魏男透過網路諮詢，今年疫情解封，5月魏男返台追蹤病況，攝護腺指數已小於0.025，左腎水腫消失回復正常，骨盆腔淋巴結縮小至1.3公分。

依衛福部公布攝護腺癌是台灣男性前5大癌症，林威宇說，攝護腺癌初期症狀不明顯，3成以上病患診斷時已經是攝護腺癌第4期，若早期診斷，積極治療，不論是做攝護腺癌根除手術，或採取非手術的放射線治療合併賀爾蒙注射，5年存活率都超過80％。

林威宇還說，近年來達文西手術的精準治療透過義大利醫師發展的新術式，讓病人術後1周可以正常排尿，生活恢復日常，運動也沒問題。

林威宇提醒男性，攝護腺癌早期幾乎沒有特殊症狀，若有攝護腺指數異常、排尿困難或下泌尿道症狀、血尿、血精等狀況，應盡早就診及檢查。