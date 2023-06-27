隨著2024選戰逐漸逼近，近期各家媒體紛紛公佈總統選戰各政黨參選人支持度，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜表現多呈落後。但一份最新的的聲量調查卻顯示，侯友宜近一個月聲量大幅成長，高居第一；且好感最高點，是落在跟館長陳之漢合體時。

線上媒體《網路溫度計》使用《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，針對05/27至06/25期間進行聲量統計，結果顯示侯友宜在三位總統參選人中高居榜首，最高點出現在6月20日，共9萬4417筆討論。當日之所以有這麼大的網路討論量，主因是侯友宜6月19日前往台大演講，相關議題後續發酵。

該調查還提到，侯友宜好感度最高的時候是在5月27日，達0.38。對照顯示，當天除了前立法院長王金平公開表示，力挺其參選2024；侯當天也受館長陳之漢之邀，前往全國健美公開賽致詞，並提到「館長是軍人出身、自己是警察出身，都愛這塊土地，要好好保護這個國家，把自己身體訓練好，照顧更多弱勢朋友。」且致詞結束，侯友宜還脫掉外衣，跟館長一起擺出健美動作，表現出支持活動的態度。

而在最近一個月聲量排名第二的是民眾黨主席柯文哲，最高點位於6月25日，討論數達7萬1135筆。《網路溫度計》指出，柯文哲那時提到，他對於明年總統選戰態度是「可以選就選，不能就算了，不需要參選聲明，只需要退選聲明」。結果遭外界判讀為「不排除退選」，引發熱烈討論；至於第三名的民進黨總統參選人賴清德，5月30日在台大與大學生進行快問快答，被問及「最想跟哪位國家元首共進晚餐」？秒回應「習近平」，因而出現聲量高點，共計有4萬9741筆討論。