女星大牙（周宜霈）今（27日）在社群平台爆料自己也曾遭到性騷，震撼外界。此外，她再爆「後來也陸續聽到其他被陳先生用類似招式拐騙的案例。她們不願意公開，甚至根本不想回憶，不想自己的名字跟這個人掛在一起」。

大牙在文中感嘆，「如果事件重來，我會鼓起勇氣穿著浴袍衝去拿手機錄下他的影像，甚至在房間大喊救命」也透露之所以會忍11年不敢翻臉，是因為對方「有的是方法能讓我馬上沒有工作」，更強調幾年前在某間餐廳不巧碰上黑人夫妻，對方竟然還帶著范瑋琪過來打招呼，她崩潰：「渾身不自在到反胃想吐」。

接著，大牙表示，隔天黑人的表現像是什麼事都沒發生，認了「後來也陸續聽到其他被陳先生用類似招式拐騙的案例。她們不願意公開，甚至根本不想回憶，不想自己的名字跟這個人掛在一起」。

大牙指控黑人陳建州性騷。（圖/中時資料照）

然而，黑人事後仍打著愛妻公益的形象，大牙也默默隱忍，直到幾年前她與朋友聚餐，發現黑人和范瑋琪也在同一家餐廳吃飯「當下我非常想躲起來，甚至希望自己能擁有隱形的能力，沒想到還是被看到了⋯⋯他大大方方的帶著太太過來和我打招呼。渾身不自在到反胃想吐，但還是如同當年一樣，硬擠出笑容。發現，我不只是厭惡他，同時非常非常懼怕他。」

不過，陳建州稍早已發聲明否認大牙的指控，將追究法律責任；對此，大牙透過經紀人回應：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」

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