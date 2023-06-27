熱帶擾動93W目前正向西通過菲律賓呂宋島，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」，其外圍水氣正逐漸靠近台東、恆春，因為高壓及乾空氣干擾，發展成颱風的機會小，但有望輸送西南風水氣到台灣，使午後雷陣雨更明顯。

時序進入颱風季，台灣颱風論壇今天在臉書發文，太平洋上的熱帶擾動93W正在翻過菲律賓呂宋島進入南海北部，外圍水氣逐漸靠近台東及恆春，今天下午起這兩地不定時會下起小雨。

至於熱帶擾動93W有沒有機會增強成熱帶性低氣壓或颱風，台灣颱風論壇表示，因為高壓及乾空氣干擾，熱帶擾動93W並不適合繼續發展，不過抵達廣東海域時，高壓正好減弱東退，有望輸送些許西南風水氣到台灣，讓午後雷陣雨變得更明顯一點，所以也不是一無是處。

氣象局表示，今、明天西半部、東北部地區及其他山區都有午後雷陣雨機會，尤其南部近山區雨勢明顯，周四開始至下周一（29日至7月3日）水氣增多，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後全台有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生機率，清晨至上午南部地區也有局部短暫陣雨。