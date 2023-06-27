新中橫公路141.5公里處巨石滾落，當時行經附近1輛銀色轎車遭波及，所幸車上人員平安。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣信義鄉新中橫公路（台21線）141.5公里處、夫妻樹附近路段，27日上午10時04分一顆比遊覽車還大的巨石滾落橫跨雙線道，雙向阻斷無法通行，當時行經附近1輛銀色轎車遭波及，僅駕駛座右側的引擎蓋受損，所幸車上人員安然無恙，信義工務段已派機具11時抵達現場清除中。

台21線起點為台中市東勢區天冷，終點南投縣信義鄉塔塔加，全長約145公里。其中水里至塔塔加段俗稱「新中橫公路水里玉山線」，因地形險峻，常因颱風、地震造成路段中斷或落石，2013年起實施上、下行時段管制進行復建工程，公路總局宣布自5月1日起解除甲類大客車時段管制，開放1個多月因巨石滾落雙向交通阻斷。

公路總局信義工務段指出，因落石造成雙向交通阻斷無法通行，已調派機具進場排除中，呼籲用路人，山區道路易受氣候影響而發生坍方落石，路況難以掌握，行駛山區道路請事先作好行程規劃，並隨時注意公路資訊看板（CMS）所提供最新交通管制、防災資訊，或多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網。