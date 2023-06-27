據新華社報導，聯合國祕書長古特雷斯美東時間26日宣布任命來自中國的徐浩良將接替來自印度的烏莎·拉奧－莫納里，擔任聯合國副祕書長兼聯合國開發計劃署（開發計劃署）協理署長。

報導稱，徐浩良自2019年以來擔任聯合國助理祕書長兼開發計劃署政策局局長。2013年至2019年，他擔任開發計劃署助理署長兼亞太局局長。此前，徐浩良在聯合國系統擔任多個職務，在聯合國總部以及亞太、歐洲和中亞的多個地區辦事處工作過。

徐浩良畢業於中國同濟大學，之後獲得美國史蒂文斯理工學院和哥倫比亞大學碩士學位。

公開資料顯示，自2013年起，徐浩良擔任聯合國開發計劃署助理署長兼亞太局局長。他於1994年加入開發計劃署，在國際發展方面擁有超過25年的經驗，曾在開發計劃署的多個領域工作，並曾被派駐亞太、歐洲和中亞等多個地區工作，包括紐約、伊朗、東帝汶、巴基斯坦和哈薩克。

徐浩良在擔任多個職位期間領導實施大規模改革計劃，打造高績效團隊，極大提升了團隊的工作效率。他特別注重清晰的戰略願景、相互協作的團隊文化和持續創新的發展理念，並與同事共同實施有影響力的開發方案。在加入聯合國系統之前，他曾在中國和美國從事土木工程方面的工作。

2019年7月3日，聯合國祕書長古特雷斯宣佈任命中國公民徐浩良擔任聯合國助理祕書長兼聯合國開發計劃署政策與方案支助局局長。

據澎湃新聞報導，徐浩良曾多次回到母校同濟大學分享經歷。

同濟大學官網2015年6月刊文《聯合國助理祕書長徐浩良校友做客卓越土木講壇》介紹，徐浩良是同濟大學1979級橋梁專業校友，畢業之後在李國豪課題組工作，當時計算機的發展很快，他意識到自身對計算和畫圖的厭倦，決定自學英語出國尋找發展的新可能。

徐浩良說：「小時候我常常在上海家中的天井里仰望天空，想象著跟隨掠過眼前的飛機去往遠方」——可能是這樣記憶培養了這樣一位勇於追求的人。起初，他接受的offer是位於底特律的Wayne State university，但在舊金山轉機的當天晚上，他思考到自己出國不過是從學土木轉為學汽車，並沒有滿足他的願望，於是聯繫了美國史蒂文斯理工學院，第一年學習土木，第二年轉學管理——「這是決定我人生的一個選擇」。

畢業後他發現工作方向無非是管理工程相關，與其最初的願望相背，於是決定讀更感興趣的國際關係專業，最後成功進入哥倫比亞大學學習。

1993年，哥倫比亞大學讀研究生的徐浩良在聯合國開發計劃署一個部門找到了一個實習崗位。實習結束後，他獲得了一份為期15天的聘用合同，由於他的工作很有價值，15天合同到期後，再續15天，後來延長到30天，再又延長到3個月，就這樣通過不斷續簽短期合同，逐漸在聯合國站穩了腳跟。

後來，他希望找到一份穩定的工作，「讓所有人都知道你在找工作」，直到有一天，獲得了一份駐哈薩克的合同，為期2年。之後又在亞太局找到一份工作，一年合約到期後聯合國主動提出續約一年。第五年，他決心轉正，在不懈努力另找了一份職位更高的工作後和上司談判，得到了轉正機會。隨後在開發計劃署駐伊朗主任、駐東帝汶高級副代表以及駐巴基斯坦副代表等職務，就這樣一步步走到現在。他說——「碰到問題不要怕，要爭取，要自己想辦法。」

2019年4月25日至27日，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京舉行，聯合國祕書長古特雷斯率領聯合國代表團參加，徐浩良作為代表之一也積極參與到了整個論壇的諸多活動之中。

時任聯合國助理祕書長兼聯合國開發計劃署亞太局局長的徐浩良在接受澎湃新聞記者專訪時曾表示，「毫無疑問，『一帶一路』已經成為了經濟發展新的引擎，我們希望『一帶一路』對世界的貢獻不僅僅在於經濟和發展，而且可以作為實現可持續發展的引擎，這就包括注重環境、注重社會發展的可持續性。為了達到這些目標，聯合國很多機構都希望積極參與、廣泛商議、共同建設，並共同從成果中獲益」。

實際上，徐浩良所在的聯合國開發計劃署（UNDP）2016年9月19日便成為了第一個與中國政府簽署「一帶一路」合作協議的國際組織，之後雙方還建立了共同推進「一帶一路」建設聯合工作組，其中囊括了外交部、國家發展改革委、科技部、商務部、國家國際發展合作署等多家單位。聯合工作組中方牽頭人國家發展改革委副主任寧吉喆就曾評論道，「共建『一帶一路』倡議與落實聯合國2030年可持續發展議程相結合，具有重大的合作示範效應」。