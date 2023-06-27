李伯伯年輕時就務農，練就一身好體力，75歲還可以挑起沉重的工具和農業設備，長時間進行重複性勞動，一次大雨後，李伯伯被泥濘滑倒跌坐田埂上，背部劇烈疼痛無法行走，診斷為腰椎壓迫性骨折，最後接受脊椎骨水泥灌注手術加上適當休息，終於脫離疼痛的糾纏。

據台灣資料庫統計，2022年台灣65歲以上人口有398萬人、2025年預估將達到500萬人，成大斗六分院骨科醫師張釗睿認為，骨密度會隨著年齡增長而下降，並伴隨跌倒風險增加，骨質疏鬆症是老人醫學的重大議題，李伯伯的案例是冰山一角。

張釗睿表示，骨質疏鬆症病人平時大多無感，通常骨折發生後才知道，因此骨質疏鬆被稱為「沉默的殺手」。

張釗睿說，骨質疏鬆的年長者因跌倒造成「髖關節骨折」或是「脊椎壓迫性骨折」，1年內致死率就高達2成至3成，因此做好維持骨質密度、預防跌倒的「保密防跌」是維持年長者生活品質的要訣。

張釗睿強調，飲食控制與運動習慣是預防骨質疏鬆症的重要武器，飲食方面攝取足量鈣和維生素D是保健骨骼的根本之道，每日建議的鈣質攝取量為1000至1200毫克、維生素D至少800國際單位。

運動方面，有氧運動、負重運動、平衡訓練運動都可增強肌力、增加骨密度、減少跌倒和骨折，終生從事運動不僅維護整體健康，更可防範骨質疏鬆症的發生。

張釗睿醫師提醒骨質疏鬆高風險的族群，65歲以上女性或70歲以上男性、65歲以下且具有危險因子的停經婦女、低衝擊力下就發生骨折的脆弱性骨折病史、疾病導致低骨量患者應盡早接受骨密度的檢查。