健椿董事長葉展碩27日主持股東會致詞表示，回顧去年全球地緣政治、經濟情勢變化快速，公司憑藉過去累積品牌信譽，去年營收11.15億元，寫歷史次高。

葉展碩指出，去年經濟局勢由興盛到放緩，全球原物料波動與存貨庫存去化等議題，各國為抑制通貨膨脹採取猛烈升息，導致全球經濟發展已明顯放緩。工具機因行業特性，鋼性需求仍在，台灣機械產業面對全球景氣不佳情況，仍具有堅強的產業韌性與國際競爭力。

葉展碩指出，今年是關鍵且具挑戰性的一年，全球仍存在眾多衝突挑戰與不確定性，但台灣工具機產業以高品質服務與實在價格聞名全球，公司審慎樂觀看待今年，將持續掌握既有精密主軸市場的銷售狀況，並開發新市場尋找商機，對內仍會強化公司內部控制及妥善管理各項支出，著眼於料源順暢、採購價格合理。

健椿勾勒今年三大營運目標及策略，首先是持續深耕精密主軸產品之既有市場，提升各精密主軸產品之品質。其次是持續開拓精密主軸產品之新銷售區域，像是印度。第三、持續各項成本及費用管控政策。