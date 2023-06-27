阿爾卑F1車隊（Alpine F1 Team）宣布，由萊恩雷諾斯和集結Rob McElhenney等名人的投資團體共同斥資約2.18億美元，買進該車隊24％的股份。
近年F1賽車已成為美國最受歡迎的賽事之一，多位名人們站在看台上觀看車手飛馳在賽道上。阿爾卑F1車隊總部位在英國，是F1的10個參賽車隊之一。
該車隊經營者、法國車廠雷諾（Renault）表示投資者買進阿爾卑F1車隊股份，將為車隊帶來行銷、商品和其他領域的專業，此交易也讓車隊身價約9億美元。
好萊塢明星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）入股一級方程式（F1）賽車隊，這位曾演出多部漫威電影的演員正不斷擴展自己的企業帝國。
阿爾卑F1車隊（Alpine F1 Team）宣布，由萊恩雷諾斯和集結Rob McElhenney等名人的投資團體共同斥資約2.18億美元，買進該車隊24％的股份。
近年F1賽車已成為美國最受歡迎的賽事之一，多位名人們站在看台上觀看車手飛馳在賽道上。阿爾卑F1車隊總部位在英國，是F1的10個參賽車隊之一。
該車隊經營者、法國車廠雷諾（Renault）表示投資者買進阿爾卑F1車隊股份，將為車隊帶來行銷、商品和其他領域的專業，此交易也讓車隊身價約9億美元。
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