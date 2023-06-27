阿爾卑F1車隊（Alpine F1 Team）宣布，由萊恩雷諾斯和集結Rob McElhenney等名人的投資團體共同斥資約2.18億美元，買進該車隊24％的股份。

近年F1賽車已成為美國最受歡迎的賽事之一，多位名人們站在看台上觀看車手飛馳在賽道上。阿爾卑F1車隊總部位在英國，是F1的10個參賽車隊之一。

該車隊經營者、法國車廠雷諾（Renault）表示投資者買進阿爾卑F1車隊股份，將為車隊帶來行銷、商品和其他領域的專業，此交易也讓車隊身價約9億美元。