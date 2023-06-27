至幼兒園視察託藥情形，謝國樑：尊重專業多給老師鼓勵。

基隆市立建德幼兒園27日舉行畢業典禮，市長謝國樑特別出席並同時視察幼兒園託藥情形。謝表示，雖然近期因為幼兒園餵藥爭議事件讓家長都很緊張，但市府會把關幼兒園的託藥措施，因為孩子還是有需要吃藥的需求。而經由老師現場的說明後讓他更放心，因為老師會按照家長的託藥單以及醫生的處方餵藥，也希望家長可以多給老師鼓勵，不要變成對立的狀態，讓小朋友也能安心成長。

至幼兒園視察託藥情形，謝國樑：尊重專業多給老師鼓勵。老師說明情況。

謝國樑抵達建德幼兒園後，先和現場的小朋友打招呼，後在參觀教室的過程中，由幼兒園導師說明餵藥的流程。老師表示，家長如有託藥需求，都必須填寫託藥單，明確寫出用藥需求後，老師就會按照託藥單的指示來餵藥。

基隆市長謝國樑（右）出席市立建德幼兒園的畢業典禮，同時向現場老師了解託藥流程。（徐佑昇攝）

建德幼兒園的託藥單，家長當日如有餵藥需求均須確實填寫，老師就會按照指示餵藥。（徐佑昇攝）

同時，幼兒園也會有相關的措施避免重複餵藥或餵錯藥等情形，每一個小朋友都會有一個自己專屬的託藥袋明確分類。而學期後，園方會統整託藥單交由護理師評估，也會順便統計看看哪位小朋友容易生病，讓家長明確掌握。

基隆市長謝國樑參加畢業典禮，也參訪幼兒園了解小朋友上課情形。（徐佑昇攝）

謝國樑致詞時表示，今天很開心可以看到小朋友要畢業，因為他的女兒小愛今年也要畢業了，幼兒園也在附近，身為父親他也感觸很深。

基隆市長謝國樑（前排右二）與教育處長劉美蘭（前排右一）與畢業小朋友們開心大合照。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑頒發獎品給畢業小朋友代表們。（徐佑昇攝）

而最近因為幼兒園的餵藥事件讓很多家長很擔心，但他在參訪過程中了解到老師們都是有一套標準的託藥流程，會按照家長的囑咐和醫生的處方來餵藥，也會避免有餵錯藥的情形發生，透過正確服藥讓小朋友可以恢復更好更快。謝也希望家長和社會要多給老師鼓勵，而不是造成懷疑和對立，打擊幼教老師的士氣，這對第一線付出的幼教老師是不公平的。

謝國樑最後也祝福現場畢業的小朋友們，未來上小學都能開開心心，也叮嚀要多聽爸媽的話，鵬程萬里，學業順利。