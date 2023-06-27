國文課作業必有造句題，一名爸爸分享，最近檢查女兒的作業，發現造句題題目是「......會不會......」，女兒竟照抄歌手黃霄雲唱的「星辰大海」歌詞，「會不會我們的愛，會被風吹向大海，不再回來。」引起網友爆笑，不少人留言直呼，好有聲音的回答。

一名男網友近日在臉書社團《爆廢公社二館》上分享，女兒國文作業第七大題要練習造句，題目是「......會不會......」，結果女兒竟照抄大陸歌手黃霄雲唱的「星辰大海」的歌詞，「會不會我們的愛，會被風吹向大海，不再回來。」讓原PO看了笑說「叫我女兒寫個造句，她倒是給我唱起歌來了！」

國文作業造句「會不會」，女兒秒回一句引起眾人討論。（圖／shutterstock）

PO文引起網友討論，「這個造句有聲音」、「看到立刻跟著唱」、「這個答案要用唱的」；不過也有網友表示，雖然原PO的女兒創意滿滿，但是這個造句應該不會拿到分數，因為格式錯了，題目的「會不會」前面有刪節號，所以前面應該要有一段話，而不是直接用「會不會」開頭造句。