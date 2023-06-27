Me too性騷風波持續延燒，《我愛黑澀會》節目出身的女星大牙周宜霈今（27）日在臉書控訴，前老闆黑人陳建州硬闖房間性騷擾，令大牙身心受創。對此，黑人陳建州否認，發布聲明表示，「內容全然不實，將委請律師追究法律責任」。事實上，早在2012年播出的電視節目《康熙來了》，小S對黑人的1行為直言，「不覺得很噁嗎」。

大牙今（27）日中午在臉書發文，公開遭老大（陳建州）性騷擾的故事，大牙表示當時兩人出差到了飯店，陳建州不停逼問她房號，問出口後又直闖大牙房間說想「鬆一下」。當時剛洗完澡的大牙還穿著浴袍，只好用拖延戰術不斷想婉拒，甚至搬出黑人的老婆范范（范瑋琪）想喚醒黑人良知。

豈料，黑人厚臉皮說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」、「可是你很正啊！」種種言行讓大牙崩潰，最後見大牙實在沒有意願，陳建州才妥協說「那你親我嘴巴一下我就走」，更要大牙擠卸妝油給她帶走，這樣被撞見他出大牙房門才好有個說法。

事實上，早在2012年8月播出的節目《康熙來了》中，當集節目中黑澀會美眉就透露，陳建州會有「比較疼」的美眉，且每次人選不同，私底下更會打電話帶美眉去看球賽。對此，小S聽了直呼：「讓女生感覺說他比較疼誰，這件事不覺得很噁嗎」

黑人曾上康熙來了。(影片來源/我愛貓大 YT)

大牙事隔11年才在臉書中公布這起事件，她表示「11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢。希望女性在職場上要懂得保護自己，無論是老闆主管或是同儕，不適當的玩笑要懂得適可而止，面對不要臉但手上握有權威的人，要有勇氣反抗，而不是跟我一樣為了那一口飯，忍氣吞聲，一忍就是十幾年」。對此，黑人陳建州否認，發布聲明表示，「內容全然不實，將委請律師追究法律責任」，針對陳建州聲明，大牙透過經紀人回應：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」

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