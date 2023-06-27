國民黨主席朱立倫今天出席專職幹部共識營致詞時向基層黨員坦言，這一個多月來，選舉腳步的確凌亂，必須調整，團隊不夠，就要廣招優秀同志加入，此時沒有分誰是誰的人，大家都是國民黨的，大家都是藍軍的，都是支持中華民國的人，所有人就都是侯友宜競選團隊。

國民黨副祕書長兼侯辦執行長張其強今天致詞時也以「三個抱歉」向黨員敘述侯團隊心聲。張其強說，第一個抱歉是他才剛進入黨部還來不及跟大家一一認識，時間很長，會盡力跟大家認識學習；第二個抱歉是選舉還有7個月時間要麻煩大家跟請教，要耽誤大家很多時間。

第三個抱歉，張其強說，市府團隊跟競選團隊跟不上大家腳步，請大家多多包涵，希望現在開始大家齊一腳步，奮勇向前，「團結勝利一定是我們的。」

朱立倫也向黨基層幹部喊話，說現在有些不是很清楚的同志跟支持者，指責跟批評只能忍、忍、忍，不斷忍下來，大家都知道什麼是大局為重，共同目標是要化解一切可以化解的敵人，爭取可以爭取的朋友才能勝選。他並強調，侯友宜是用公平公正方式提名，有民調數據，也受到縣市長、立委跟立委參選人絕大多數支持，要給他加油。

侯友宜也透過錄影方式，向基層幹部鞠躬道謝，「你們是真正的英雄，謝謝各位，大家辛苦了」，他批評民進黨執政8年，不顧經濟民生，放任治安敗壞、黑槍黑金貪腐，為了選舉，民進黨用抗中保台撕裂國家社會，造成兩岸緊張把中華民國推向戰爭，用網軍治國手段，鼓動側翼名嘴製造假新聞假訊息，為了攻擊對手不惜散佈謠言，販售恐懼，製造社會恐慌製造社會對立，唯有團結才能下架失能貪腐的民進黨。

侯友宜也提出四項政見，首先國防要自主，和平靠實力，備戰不起站，止戰於境外，不讓家園被戰火破壞，第二，兩岸要和平要對話，要經貿文化交流，青年遠離戰場投入職場，第三，能源要穩定，產業發展不缺電，不用再忍受時不時不預警停電，第四，民進黨8年弊案治安亂象，他一上任總統就辦，要比特偵組更徹底，一個都不放過。