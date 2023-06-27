中國企業境外上市新規《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》於3月31日起實施，亞洲最大的金融遊說團體「亞洲證券業和金融市場協會」（ASIFMA）表示，新規讓從事上市業務的銀行家和律師不確定如何承擔責任，以及如何避免違反收緊後的保密規定。

香港《信報》報導，ASIFMA股票與交易後業務董事總經理Lyndon Chao向外電表示，銀行家、律師和會計師非常緊張，他們現在要在中國企業境外上市後的3天內向中國證券監管機構正式承諾，保證他們工作的真實性、準確性和完整性。

他指出，ASIFMA在最近的一次會議上向大陸證監會表達了這些擔憂，而該監管機構認識到了上市新規帶來的挑戰，並承諾努力提供解決方案。

Lyndon Chao表示，這類文件的概念定義模糊，也引起了投資銀行和律師事務所之間關於哪一方主要負責存儲這類文件的爭議。將訊息完全存放在境內，將與紐約和香港等離岸監管機構的要求相衝突，這對中國沒有好處。這對需要從世界範圍內尋求資金的中國企業不利。