花蓮縣政府鼓勵民眾搭乘公共運輸，提案3種定期月票，其中99元市區客運無限搭乘方案是全台最低，原預計7月1日上路，卻遭中央以方案合理性、應結合多元運具概念為由保留。縣府建設處坦言，花蓮公共運輸不如都會地區多元，市區客運搭乘人數最多，才規畫99元方案，將盡快修正內容，力拚7月上路。

花蓮縣政府配合行政院「中央促進公共運輸使用方案」，日前提案3種定期月票，包括99元市區客運無限搭乘、299元市區客運加台鐵花蓮境內各站無限搭乘，跟399元市區客運加台鐵花蓮境內及公路客運無限搭乘，其中99元定期月票方案的價錢為全台最低。

不過交通部公路總局日前召開通勤月票審查會，審查新竹縣市、宜蘭縣、基隆市、花蓮縣及台東縣提出的計畫，經與會委員詢答及審查，僅基隆市、台東縣三則通過，其他則暫予保留，包括花蓮縣。

對此，縣府建設處長鄧子榆指出，經在審查會說明縣府的月票規畫方案跟訂價等內容，審查委員除對低價方案的合理性，未來搭乘人次估算提出意見，同時也希望公共運輸通勤月票能以多元運具為概念。

鄧子榆坦言，花蓮公共運輸系統不如大都市多元，目前搭乘人數較多的仍屬市區客運，共9條路線，因此縣府才規畫99元市區客運無限搭乘方案，不過為鼓勵縣民多搭乘公共運輸工具，另有結合公路客運和台鐵的方案，盼能藉此提高運量。

縣府提出的定期月票方案原先預訂7月1日上路，本月19日也邀集花蓮監理站、客運業者及票證系統廠商，在花蓮轉運站完成公共運輸定期月票票證系統整合檢測，在萬事俱備的前提下，卻遭中央保留，建設處強調，將盡快再針對審查意見進行修正，積極向中央爭取，希望能在下月上路。